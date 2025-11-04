Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 4 de noviembre de 2025

Clima Hoy

En Catamarca, el clima para hoy martes 4 de noviembre de 2025, se presenta con condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se mantendrán alrededor de los 6.4°C durante la mañana, brindando una mañana fresca pero agradable. La humedad oscilará cerca del 65%, por lo que el ambiente será relativamente seco. El viento alcanzará velocidades de hasta 16 km/h, aportando una brisa suave al amanecer. Con bajas probabilidades de precipitaciones, el día empieza tranquilo sin amenazas de lluvias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

A medida que avance el día hacia la tarde, se anticipan temperaturas máximas que alcanzarán los 23.7°C. El cielo continuará con intervalos de nubes, pero sin probabilidades de lluvias. Durante la noche, el tiempo seguirá estable y despejado, permitiendo disfrutar de una noche serena en la ciudad. El viento disminuirá gradualmente su intensidad en la noche, con ráfagas ocasionales. Un día ideal para disfrutar al aire libre, siempre recordando llevar una chaqueta ligera por si la temperatura baja.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 4 de noviembre de 2025

Hoy en Catamarca, el sol hará su aparición a las 08:12 y se despedirá alrededor de las 18:33. Estas condiciones ofrecen un día relativamente largo para aquellas actividades que requieran de mucho sol. Los entusiastas de las observaciones astronómicas tendrán oportunidades limitadas, pero un cielo generalmente despejado puede ofrecer sorpresas agradables en la noche.