Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 4 de noviembre de 2025

Clima hoy

Para este martes 4 de noviembre de 2025, en Ciudad De Buenos Aires, el clima se presentará con condiciones parciales de nubosidad durante el transcurso de la mañana. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 8.6°C, ofreciendo un ambiente fresco. La humedad relativa será notable, alcanzando un máximo del 78%, lo que incrementará la sensación de humedad en el ambiente. Los vientos, provenientes del este, tendrán una velocidad máxima de 8 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde y hacia la noche, las condiciones del tiempo se mantendrán con cielos parcialmente nubosos y las temperaturas alcanzarán los 16°C, siendo una jornada agradable y templada. En cuanto a la velocidad máxima del viento, se registrarán ráfagas de hasta 12 kilómetros por hora, soplando desde el noreste.

En términos de precipitaciones, no se esperan lluvias significativas lo largo de la jornada, asegurando una noche despejada para quienes deseen realizar actividades al aire libre.