Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 4 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

En el día de hoy, Córdoba experimentará condiciones climáticas diversas. Durante la clima de la mañana, la temperatura mínima será de 7.3°C, combinada con una condición climática considerablemente fresca, y alcanzando una humedad máxima del 54%. Los vientos soplarán aproximadamente a 15 km/h, manteniendo un ambiente relajado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la segunda mitad del día, el clima se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán una máxima de 21.9°C. Los vientos persistirán, aumentando su intensidad ligeramente hasta alcanzar los 19 km/h. En términos de visibilidad, se mantendrá buena durante la mayor parte del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 4 de noviembre de 2025

El amanecer en Córdoba será a las 08:12, con el ocaso programado para las 18:21, ofreciendo un generoso lapso de tiempo diurno para disfrutar de actividades al aire libre.