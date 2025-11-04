Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este martes 4 de noviembre de 2025

Clima en Formosa

Hoy en Formosa, el clima presentará una mezcla interesante de condiciones. Durante la mañana, el cielo estará predominantemente despejado, lo que brindará una sensación agradable con temperaturas subiendo gradualmente desde los 7.9°C. La velocidad del viento será moderada, alcanzando los 22 km/h, lo que podría aportar una brisa fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

A medida que avance el día, las condiciones climáticas cambiarán ligeramente. Se espera que el día continúe con un cielo parcialmente nuboso hasta la noche, con temperaturas que podrían alcanzar máximos de hasta 20.5°C. La humedad se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un máximo del 96%. El viento se mantendrá constante a lo largo del día, con ráfagas que podrían llegar a 10 km/h.