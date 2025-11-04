Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 4 de noviembre de 2025

Pronóstico diario

Hoy en Jujuy, la jornada iniciará con un cielo nublado durante la mañana. Se anticipa una temperatura mínima de 4.2°C, por lo que es recomendable abrigarse en las primeras horas del día. Aunque el clima será fresco, el ambiente será mayormente seco con una humedad del 46%. Para detalles adicionales sobre el clima visita nuestro enlace.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Con el transcurso del día, las condiciones climáticas mostrarán poco cambio. En horas de la tarde, se espera que la temperatura alcance los 18.4°C, manteniéndose el cielo nuboso. Los vientos vendrán del sur con velocidades que podrían alcanzar máximos de hasta 13 km/h.

Para la noche, las condiciones continuarán similares sin precipitaciones significativas. La temperatura descenderá y el ambiente se mantendrá agradable, ideal para actividades al aire libre durante la primera parte de la noche.