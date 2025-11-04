Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 4 de noviembre de 2025

Clima diario

En la mañana de este martes 4 de noviembre de 2025, en Río Negro se espera que el clima sea mayormente parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 6.8°C, mientras que la máxima podría llegar a alcanzar los 17.1°C. Se esperan vientos durante todo el día con una velocidad máxima en torno a los 22 km/h. La humedad máxima alcanzará el 82%, lo que podría ocasionar una leve sensación de humedad en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y la noche, el tiempo continuará con cielos parcialmente nubosos. A pesar del leve descenso en las temperaturas hacia la noche, la sensación térmica permanecerá dentro de márgenes agradables, lo que hace que una chaqueta ligera sea suficiente en exteriores. Los vientos seguirán presentes, pero no se prevé que superen los 22 km/h.