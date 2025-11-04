Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 4 de noviembre de 2025

Previsión cotidiana

En Salta, el clima de este martes presentará condiciones parcialmente nubosas durante las primeras horas del día. Con una temperatura mínima registrada de 3.4°C, se pronostican vientos moderados que alcanzarán hasta 8 km/h. Este escenario ofrecerá un ambiente fresco, aunque sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

A medida que avance la tarde, el clima se mantendrá mayormente similar, pero con un ligero incremento en la temperatura, llegando a alcanzar máximas de 21.2°C. Los vientos seguirán acompañando la jornada, aunque más cálidos con una media de 9 km/h. Para la noche se prevé que las condiciones nubosas se disipen gradualmente.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 4 de noviembre de 2025

El amanecer será a las 08:03 y el atardecer se espera a las 18:40, lo cual nos brindará un día con una duración considerable de luz solar. La fase lunar actual es despejada, permitiendo una buena visibilidad para la observación astronómica nocturna.