Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 4 de noviembre de 2025

Pronóstico diario

Condiciones climáticas para hoy en Santa Cruz

El día comienza en Santa Cruz con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas rondando los 3.4°C. Durante la mañana, se anticipa que la temperatura alcanzará un pico de 7.3°C. Los vientos soplarán a una velocidad media máxima de 16 km/h, aumentando ligeramente la sensación térmica de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la parte de la tarde y noche se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielo parcialmente nuboso prevaleciendo. Las temperaturas se estabilizarán entre 3.4°C y 7.3°C. La humedad relativa del aire estará alrededor del 80%, aportando al ambiente una sensación ligeramente fría. Los vientos alcanzarán su máxima velocidad de 25 km/h durante la noche, contribuyendo a una noche fresca.