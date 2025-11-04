Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 4 de noviembre de 2025

Pronóstico diario

En Santa Fe, el clima para la mañana iniciará con un cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas mínimas se mantendrán cerca de los 7.9°C, creando un ambiente fresco y apacible. La humedad relativa estará rondando el 85%, mientras que los vientos podrán alcanzar velocidades de hasta 11 km/h, proporcionando un principio de día sereno.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En las horas de la tarde y noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.5°C, ofreciendo un clima agradable para quienes disfruten estar al aire libre. La velocidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando 21 km/h en algunas regiones, pero sin causar inconvenientes. La noche promete ser tranquila con un cielo que seguirá mayormente libre de nubosidad, ideal para actividades nocturnas al aire libre.