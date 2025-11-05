Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 5 de noviembre de 2025

Clima en CABA

Hoy en Buenos Aires, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos y una temperatura máxima que alcanzará los 15.7°C, mientras que la mínima será de 5.6°C. Durante la mañana, se espera tranquilidad en cuanto a precipitaciones y el viento se mantendrá en una media de 10 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde y la noche, el clima seguirá siendo predominantemente estable con nubosidad variable. Las temperaturas oscilarán en torno a los valores establecidos anteriormente, sin grandes cambios. No se anticipan lluvias, lo cual es propicio para actividades al aire libre si se toma en cuenta abrigarse debido al viento fresco que puede ocasionalmente intensificarse.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 5 de noviembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 7:37 AM y se pondrá hacia las 5:52 PM. Las condiciones serán óptimas para aprovechar estos momentos, dado que la nubosidad no impedirá una buena vigilancia del cielo. También se destacará una fase lunar interesante al atardecer, ideal para los entusiastas de la astronomía.