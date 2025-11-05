Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 5 de noviembre de 2025

Clima actual

Hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025, el clima en Córdoba se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7.3°C y los 21.9°C, ofreciendo un ambiente fresco en las primeras horas del día. Se espera que la velocidad del viento permanezca constante, alcanzando hasta 19 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde y noche, las condiciones meteorológicas variarán poco, manteniendo el cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas continuarán rondando entre los 7.3°C y 21.9°C. No se prevé precipitaciones significativas, por lo que los planes al aire libre no deberían verse afectados.

La humedad será predominante en gran parte del día, situándose alrededor del 54%, lo que podría hacer sentir un leve bochorno a medida que avance la tarde mientras el viento continúa soplando a un promedio de 19 km/h. La presión atmosférica se mantendrá estable, facilitando condiciones agradables para el desarrollo de actividades cotidianas.