Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 5 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

En Corrientes, durante esta mañana del 5 de noviembre de 2025, el clima será parcialmente nuboso. Se espera una temperatura minima alrededor de los 8.2°C. No hay precipitaciones pronosticadas, así que se puede disfrutar de la mañana al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, el tiempo en Corrientes continuará siendo parcialmente nuboso, pero con un ligero aumento en la temperatura alcanzando hasta los 18.8°C. La velocidad del viento podría aumentar hasta los 9 km/h, aunque continuará soplando suavemente.