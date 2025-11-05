Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 5 de noviembre de 2025

Clima actual

El clima en Jujuy para el miércoles por la mañana será mayormente despejado con una temperatura mínima de 4.2°C. A lo largo de la mañana, el viento soplará del sureste, alcanzando una velocidad cercana a 10 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, Jujuy tendrá cielos parcialmente nubosos, con temperaturas que alcanzarán los 18.4°C. El viento continuará predominando del sureste, pero aumentará su intensidad, con velocidades de hasta 10 km/h y ráfagas de 13 km/h. La humedad relativa alcanzará el 85%, ofreciendo una sensación un poco más húmeda. Durante la noche, las temperaturas se mantendrán frescas, bajando nuevamente en dirección a la temperatura mínima del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 5 de noviembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol en Jujuy aparecerá a las 7:26 AM y se ocultará a las 6:41 PM, ofreciendo un larguísimo amanecer a quienes gusten de la fotografía matutina.