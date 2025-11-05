Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este miércoles 5 de noviembre de 2025

miércoles, 5 de noviembre de 2025, 06:05

Tiempo para la mañana en San Luis

Hoy en San Luis, podremos disfrutar de un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 7.5°C y los 17.7°C. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de 19 km/h. La humedad, por su parte, se mantendrá alrededor del 42%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y noche, el cielo continuará con nubosidad variable. Las temperaturas seguirán en el mismo rango, con un leve descenso hacia la noche. El viento disminuirá en intensidad, brindando una sensación térmica más agradable.