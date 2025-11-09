Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 9 de noviembre de 2025

Previsión Meteo

Durante la mañana de este domingo, Ciudad De Buenos Aires experimentará un clima con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima alcanzará los 8.6°C. A pesar de algunas nubes, se pronostica buena visibilidad, permitiendo disfrutar del aire fresco de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, las temperaturas se irán elevando gradualmente, llegando hasta un máximo de 16°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una humedad relativa que se sentirá más moderada en comparación con meses anteriores. Los vientos soplarán con una velocidad media de 8 km/h, asegurando un entorno confortable para las actividades al aire libre.

Al caer la noche, las nubes se dispersarán por momentos, lo cual podría ofrecer la oportunidad para observar el cielo estrellado. La atmósfera tranquila permitirá tener una agradable noche en la ciudad, sin precipitaciones a la vista.