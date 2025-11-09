Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 9 de noviembre de 2025

Condiciones diarias

Para este domingo en Córdoba, el clima será un tanto cambiante. En la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 7.3°C, lo que invita a elegir comodidades cálidas para el inicio del día. No se esperan precipitaciones, por lo que las actividades al aire libre son una buena opción. La humedad será del 50% y el viento soplará a una velocidad máxima de 9 km/h, trayendo frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Ya en la tarde y hacia la noche, la temperatura máxima rondará los 21.9°C y las condiciones seguirán siendo de cielos parcialmente nubosos. El viento tomará más protagonismo con ráfagas que llegarán a 15 km/h de media, ofreciendo una brisa suave y constante. La humedad subirá un poco hasta un 54%, aunque sin cambios significativos en la sensación térmica. Tampoco se espera lluvia, lo que hace que el día sea ideal para disfrutar de las horas de sol en plenitud.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 9 de noviembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:12 AM mientras que se pondrá a las 06:21 PM, brindando un total de 10 horas de luz diurna. Este horario permitirá disfrutar de una larga jornada con actividades al exterior o alguna salida familiar.