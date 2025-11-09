Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 9 de noviembre de 2025

Informe Meteorológico

Hoy en Mendoza, el clima presentará condiciones variables a lo largo del día. Por la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima que comenzará alrededor de los 6.6°C. No se anticipan precipitaciones significativas, por lo que la humedad se mantendrá en niveles moderados.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y la noche en Mendoza, el pronóstico indica que las temperaturas máximas alcanzarán los 17.5°C. Habrá nubes dispersas, pero sin probabilidades de lluvia. Los vientos soplarán a velocidades moderadas, alcanzando hasta 11 km/h, lo que no debería representar inconvenientes. Se recomienda llevar una chaqueta ligera si se permanece al aire libre durante la noche, ya que las temperaturas podrían descender.