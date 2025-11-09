Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 9 de noviembre de 2025

Clima hoy

En la mañana de Salta, se anticipa un clima con condiciones parcialmente nubosas. Las **temperaturas** se mantendrán frescas, con mínimas de 3.4°C. La **humedad** relativa ronda el 91%, lo que puede generar una sensación térmica más baja. Sin precipitaciones significativas, se espera una brisa suave que podría incrementar la sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche de este domingo, se pronostica que el cielo seguirá mayormente nublado. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.2°C, proporcionando un agradable ambiente otoñal. Los **vientos** soplarán desde el este-noroeste a velocidades que podrían llegar hasta los 8 km/h, cansando un balance moderado en la atmósfera.

Ya entrada la noche, las temperaturas tenderán a disminuir, pero sin registrar bajas extremas. Con las condiciones parcialmente nubosas, la humedad continuará alta, manteniéndose alrededor de un 91%. Se recomienda preparar un abrigo ligero si se planea salir al aire libre.