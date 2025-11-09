Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 9 de noviembre de 2025

Clima diario

En Santa Fe, este domingo 9 de noviembre de 2025, el clima se presentará parcialmente nuboso durante las horas de la mañana. Las temperaturas estarán comprendidas entre un mínimo de 7.9°C y un máximo de 18.5°C. La ciudad vivirá una mañana sin precipitaciones, con una humedad moderada, mientras los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h, brindando una sensación de frescura matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo estables con cielo parcialmente nuboso. No se esperan lluvias, manteniendo un ambiente agradable. Las temperaturas permanecerán en el rango ya mencionado, ofreciendo un día ideal para actividades al aire libre. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 21 km/h, incrementando ligeramente la sensación térmica.

“Este domingo será un día perfecto para disfrutar de Santa Fe paseando bajo el sol y las nubes.”