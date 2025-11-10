Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 10 de noviembre de 2025

Parte Meteorológico

Hoy en Buenos Aires, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso desde las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciarían desde un mínimo de 5.6°C, lo que indica una mañana fresca para los residentes de la ciudad. A lo largo del día, el viento soplará a una velocidad máxima de 21 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frescura. La humedad se mantendrá con valores altos, alcanzando un máximo de 92%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Clima a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, la nubosidad continuará, con temperaturas en ascenso hasta alcanzar una máxima de 15.7°C. Los cielos seguirán parcialmente nubosos, pero no se espera lluvia. Hacia la noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares. Los vientos amainarán pero aún podrían sentirse rachas suaves, propiciando una noche fresca. Se recomienda a los residentes estar preparados para un día y noche de temperatura confortable.