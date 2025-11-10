Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 10 de noviembre de 2025

Clima Catamarca

Pronóstico matutino para Catamarca

Esta mañana, el clima en Catamarca se presenta parcialmente nuboso, con temperaturas que oscilan entre los 6.4°C y los 23.7°C. A lo largo del día, los vientos alcanzarán hasta 33 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea ligeramente más fresca. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 65%, ofreciendo cierta frescura durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde, el cielo continuará con intervalos de nubes, pero las temperaturas podrían ascender hasta los 23.7°C, proporcionando un clima cómodo para las actividades al aire libre. Sin embargo, es aconsejable tomar precauciones debido a los vientos que podrían alcanzar ráfagas más intensas, ya que se espera que soplen a una velocidad máxima de 33 km/h. Al caer la noche, las condiciones se mantendrán estables, con una disminución gradual de la temperatura mientras el cielo se despeja. La puesta del sol está prevista para las 18:33.