Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este lunes 10 de noviembre de 2025

Clima Chubut
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 10 de noviembre de 2025, 06:01

El clima en Chubut esta mañana

Hoy en Chubut, el cielo estará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se presentarán alrededor de 7.3°C, mientras que la máxima esperada será de 14.7°C. Se anticipa un porcentaje de humedad del 79%. El clima se caracterizará por una brisa suave con dirección nor-noreste, alcanzando una velocidad máxima de 31 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y noche se prevé que el cielo continúe con algunas nubes. Aunque las condiciones serán relativamente estables, se recomienda estar atento a las posibles variaciones de temperatura, que oscilarán cerca de los 14.7°C hacia la tarde. La velocidad del viento podría incrementar levemente llegando a 52 km/h en ráfagas. La humedad se mantendrá alta, alrededor del 79%, haciendo que se siente más fresca de lo esperado.

Es importante mantenerse informado sobre los cambios climáticos para garantizar una jornada segura.