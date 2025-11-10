Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 10 de noviembre de 2025

Clima diario

Hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, iniciaremos la jornada bajo un cielo parcialmente nuboso. Se anticipa una temperatura mínima de 8.6°C, con la humedad alrededor del 62%. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades cercanas a los 8 km/h, lo que podría aportar un leve frescor matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas continuarán siendo parcialmente nubosas, llegando a una temperatura máxima de 16°C. En la tarde y la noche, se espera que los vientos mantengan una velocidad de hasta 12 km/h, sin indicios de precipitaciones significativas. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más suaves de lo que indica el termómetro.