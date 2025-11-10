Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este lunes 10 de noviembre de 2025

Clima en Mendoza

Más sobre el pronóstico del clima en Mendoza

Este lunes 10 de noviembre de 2025, el clima de Mendoza se presenta influido por condiciones de variación nubosa durante la mañana. Las temperaturas llegarán a una mínima de 6.6°C, mientras que se espera que la máxima alcance los 17.5°C. No hay precipitaciones significativas previstas, por lo que la jornada se mantendrá mayormente seca. Los vientos, tocando un máximo de 13 km/h, traerán una brisa moderada a lo largo de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Avanzando hacia la tarde y noche, el clima continuará con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas seguirán oscilando suavemente, con una humedad promedio que se mantendrá alrededor del 37%. Las condiciones ventosas se estabilizarán, y las ráfagas no superarán los 8 km/h. Esta moderación de las condiciones ofrece una tarde ideal para actividades al aire libre, siempre tomando precauciones contra la exposición solar cuando esta sea directa.