Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este lunes 10 de noviembre de 2025

Pronóstico del tiempo

Condiciones del tiempo para la mañana

En Río Negro, la clima para esta mañana permanecerá con cielos parcialmente nubosos, creando un ambiente agradable para comenzar la semana. Las temperaturas iniciales rondarán los 6.8°C, garantizando un frío matutino moderado. Sin probabilidad de lluvias, el día se presenta tranquilo, con vientos suaves a una velocidad de alrededor de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

A lo largo de la tarde, el clima se mantendrá agradable con cielos parcialmente despejados. Las temperaturas alcanzarán hasta 17.1°C, haciendo del día una jornada perfecta para actividades al aire libre. Hacia la noche, el termómetro podrá descender hasta los 6.8°C. La humedad será de alrededor del 82%, proporcionando un ambiente fresco y cómodo para las horas nocturnas.

Las recomendaciones advierten de llevar una chaqueta ligera durante la mañana. Con cielos despejados y clima sin precipitaciones, las condiciones son ideales para disfrutar del aire libre durante gran parte del día.