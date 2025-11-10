Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 10 de noviembre de 2025

Clima Salta Hoy

Esta mañana en Salta, el clima se presenta con una luminosidad parcial, con temperaturas mínimas de 3.4°C. Se anticipa una jornada sin precipitaciones, ideal para disfrutar al aire libre. La humedad alcanzará el 91% y los vientos soplarán con una velocidad máxima de 22 km/h, lo cual puede generar un ambiente un poco fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y la noche, se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas podrán llegar a los 21.2°C, creando un clima agradable para realizar actividades al aire libre. Los vientos continuarán moderados, con una velocidad media de 8 km/h. La humedad se mantendrá alrededor del 91%, por lo que es importante tener en cuenta el uso de prendas ligeras que permitan transpirar.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 10 de noviembre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 07:28 y el ocaso se dará a las 18:40. Esta información es clave para quienes planeen actividades al aire libre y dichas condiciones pueden aportar un espectáculo al momento del ocaso.