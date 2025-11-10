Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 10 de noviembre de 2025
Esta mañana en Salta, el clima se presenta con una luminosidad parcial, con temperaturas mínimas de 3.4°C. Se anticipa una jornada sin precipitaciones, ideal para disfrutar al aire libre. La humedad alcanzará el 91% y los vientos soplarán con una velocidad máxima de 22 km/h, lo cual puede generar un ambiente un poco fresco.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Durante la tarde y la noche, se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas podrán llegar a los 21.2°C, creando un clima agradable para realizar actividades al aire libre. Los vientos continuarán moderados, con una velocidad media de 8 km/h. La humedad se mantendrá alrededor del 91%, por lo que es importante tener en cuenta el uso de prendas ligeras que permitan transpirar.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 10 de noviembre de 2025
Para los interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 07:28 y el ocaso se dará a las 18:40. Esta información es clave para quienes planeen actividades al aire libre y dichas condiciones pueden aportar un espectáculo al momento del ocaso.