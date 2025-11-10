Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 10 de noviembre de 2025

Clima de hoy

Para los que residen en San Juan, el clima de hoy se presenta con un día parcialmente nuboso. Las temperaturas variarán desde una mínima de 9.2°C hasta alcanzar los 20.4°C como máxima. La probabilidad de precipitación es baja, manteniéndose en cero, lo que sugiere un día mayormente seco. Sin embargo, se espera cierta humedad en el ambiente con valores que alcanzan un máximo de 61%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Hacia la tarde y noche, las condiciones meteorológicas continuarán con cielos parcialmente nubosos. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 17 km/h, aunque las ráfagas podrían alcanzar hasta los 11 km/h en ciertos momentos. Si tienes planes al aire libre, es aconsejable estar preparado para ese posible aumento de la velocidad del viento.

Observaciones astronómicas están también en la agenda, con el amanecer previsto a las 08:29 y el anochecer a las 18:37. Aconsejamos estar al tanto de estos horarios en caso de actividades relacionadas.