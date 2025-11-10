Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 10 de noviembre de 2025

Clima Santa Cruz

Para este lunes 10 de noviembre de 2025, en Santa Cruz, el clima promete una jornada interesante. La mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso, y las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C. Esta temperatura, combinada con la humedad que alcanza un valor significativo del 80%, puede hacer que la sensación térmica sea aún menor.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso. Se espera que la temperatura máxima ascienda a 7.3°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 25 km/h, lo cual podría aumentar la sensación de frío. Hacia la noche, el cielo se mantendrá similar, y no se prevé ninguna precipitación significativa. Es importante mencionar que el viento continuará durante la tarde y la noche.