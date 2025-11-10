Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 10 de noviembre de 2025

Clima Actual

Hoy en Santa Fe, comienzan las primeras horas de la mañana con cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima que ronda los 7.9°C. A lo largo de la mañana, no se espera clima severo, pero las temperaturas subirán lentamente alcanzando los niveles más altos cerca del mediodía. La humedad relativa estará alrededor del 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, las temperaturas máximas llegarán a los 18.5°C, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. A medida que caiga la noche, las condiciones del tiempo continuarán sin cambios significativos, asegurando una velada tranquila y sin precipitaciones. Los vientos soplarán de manera suave en dirección noreste.