Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este lunes 10 de noviembre de 2025

Clima diario

Estado del tiempo para la mañana en Tierra Del Fuego

En la mañana de este lunes 10 de noviembre de 2025 en Tierra del Fuego, el clima se mantendrá nublado con temperaturas cercanas al mínimo de valor, alcanzando aproximadamente -0.6°C. Se recomienda abrigarse bien al salir de casa, ya que la humedad alcanza un nivel del 96%, lo que genera una sensación térmica bastante baja. A lo largo de la mañana, los vientos soplarán con una velocidad máxima de 17 km/h, por lo que puede sentirse más frío de lo habitual.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En las horas de la tarde y noche de este lunes, el clima en Tierra del Fuego se mantendrá con condiciones similares al inicio del día. Se espera que las temperaturas máximas ronden los 2.9°C, ofreciendo una leve mejoría en la sensación térmica, aunque el viento persistirá, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones es baja, con solo un 0.1 mm de lluvias pronosticadas para el día de hoy, manteniendo el entorno mayormente seco.