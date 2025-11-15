Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

Clima Diario

En Catamarca, hoy amanecemos con un clima despejado, perfecto para disfrutar al aire libre. Las temperaturas mínimas comenzarán en 6.4°C durante la madrugada. El viento del sureste alcanzará velocidades moderadas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, se prevé un aumento gradual de las temperaturas, alcanzando un máximo confortable de 23.7°C. El viento seguirá presente con rachas de hasta 33 km/h, manteniendo el ambiente fresco. Al llegar la noche, el cielo estará ligeramente nublado, ideal para una velada tranquila.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 15 de noviembre de 2025

La salida del sol está programada para las 08:12, mientras que el atardecer llega a las 18:33, brindando a los catamarqueños un día lleno de luz solar.