Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

Clima Diario
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 15 de noviembre de 2025, 06:01

En Catamarca, hoy amanecemos con un clima despejado, perfecto para disfrutar al aire libre. Las temperaturas mínimas comenzarán en 6.4°C durante la madrugada. El viento del sureste alcanzará velocidades moderadas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, se prevé un aumento gradual de las temperaturas, alcanzando un máximo confortable de 23.7°C. El viento seguirá presente con rachas de hasta 33 km/h, manteniendo el ambiente fresco. Al llegar la noche, el cielo estará ligeramente nublado, ideal para una velada tranquila.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 15 de noviembre de 2025

La salida del sol está programada para las 08:12, mientras que el atardecer llega a las 18:33, brindando a los catamarqueños un día lleno de luz solar.