Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

Clima Chubut

Hoy en Chubut, el clima se presenta con características climáticas de cielo parcialmente nuboso en la mañana, con temperaturas mínimas de 7.3°C. Durante la mañana, se experimentará un ambiente fresco y seco con una mínima posibilidad de lluvias dada la ausencia de precipitación esperada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En la tarde, las condiciones continuarán similares, con temperaturas máximas cercanas a los 14.7°C. Los vientos soplarán desde el noreste a una velocidad media de 19 km/h, manteniendo una humedad del 79%. Sin cambios significativos en las condiciones, se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado hasta el fin del día.