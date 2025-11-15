Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

sábado, 15 de noviembre de 2025, 06:01

Hoy en Chubut, el clima se presenta con características climáticas de cielo parcialmente nuboso en la mañana, con temperaturas mínimas de 7.3°C. Durante la mañana, se experimentará un ambiente fresco y seco con una mínima posibilidad de lluvias dada la ausencia de precipitación esperada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En la tarde, las condiciones continuarán similares, con temperaturas máximas cercanas a los 14.7°C. Los vientos soplarán desde el noreste a una velocidad media de 19 km/h, manteniendo una humedad del 79%. Sin cambios significativos en las condiciones, se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado hasta el fin del día.