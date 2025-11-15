Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

Este sábado 15 de noviembre de 2025, el clima en Córdoba prevé un día con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 7.3°C. La humedad del ambiente será notablemente alta, alcanzando niveles máximos de alrededor del 54%. Sin embargo, no se espera precipitación en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde, el clima se mantendrá estable con cielos parcialmente cubiertos, y se prevé que la temperatura máxima alcance los 21.9°C. Los vientos tendrán una velocidad promedio de 12 km/h, lo que aportará una brisa agradable a lo largo del día. La humedad relativa continuará alrededor del 31%, manteniendo el ambiente seco.

Por la noche, el clima continuará mejorando con cielos que empezarán a despejarse conforme se acerque la medianoche. Las temperaturas empezarán a descender gradualmente, recordando a los ciudadanos que el uso de ropa ligera durante el día cambiará a abrigos por la noche.