Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025
Este sábado 15 de noviembre de 2025, el clima en Córdoba prevé un día con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 7.3°C. La humedad del ambiente será notablemente alta, alcanzando niveles máximos de alrededor del 54%. Sin embargo, no se espera precipitación en las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Por la tarde, el clima se mantendrá estable con cielos parcialmente cubiertos, y se prevé que la temperatura máxima alcance los 21.9°C. Los vientos tendrán una velocidad promedio de 12 km/h, lo que aportará una brisa agradable a lo largo del día. La humedad relativa continuará alrededor del 31%, manteniendo el ambiente seco.
Por la noche, el clima continuará mejorando con cielos que empezarán a despejarse conforme se acerque la medianoche. Las temperaturas empezarán a descender gradualmente, recordando a los ciudadanos que el uso de ropa ligera durante el día cambiará a abrigos por la noche.