Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

Tiempo y Clima

El clima en Corrientes este sábado 15 de noviembre de 2025 comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de 8.2°C. La presencia de nubosidad hará que la luz del sol sea menos intensa al amanecer, con la humedad marcando un valor significativo de 44%. Durante la mañana, los habitantes podrán sentir vientos con una velocidad media de 9 km/h, lo cual podría provocar una sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará alrededor de 18.8°C. La nubosidad persistirá aunque no se esperan precipitaciones de consideración, y el clima se mantendrá parcialmente nuboso. Hacia la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con menos viento. En caso de actividades planeadas al aire libre, es prudente tener en cuenta estos pronósticos para evitar sorpresas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Para quienes planean salir durante el día, es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a las ráfagas de viento que pueden sentirse en algunas zonas. Mantenerse hidratado y aplicar protector solar siguen siendo útiles, especialmente en días con alta nubosidad donde el sol puede aún causar daño a la piel debido a la exposición UV.