Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

Clima Actual

Hoy en La Rioja, se prevé un clima moderadamente nublado durante la mañana con temperaturas que comenzarán alrededor de los 6°C. A lo largo del día, se espera un aumento gradual de la temperatura hasta alcanzar un máximo de 21.1°C hacia el mediodía. La humedad relativa se mantiene en un promedio del 40%, lo que generará una sensación ambiental agradable. Los vientos serán suave, con una velocidad media de 10 km/h, proveniente principalmente del sur.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde y la noche, el cielo continuará de manera similar, parcialmente nublado. Aunque la temperatura comenzará a descender, promediando 15°C hacia el final de la jornada, la sensación térmica será moderadamente templada debido a la persistencia de los vientos suaves. También se espera que la humedad relativa se mantenga en un rango moderado, lo cual ayudará a mantener una jornada estable en términos de humedad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 15 de noviembre de 2025

La salida del sol está prevista para las 08:18, mientras que el atardecer se producirá a las 18:35, lo que brindará un total de aproximadamente 10 horas y 17 minutos de luz diurna. Es un buen momento para disfrutar de las actividades al aire libre antes de que el día termine.