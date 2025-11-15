Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

sábado, 15 de noviembre de 2025, 06:02

Hoy en La Rioja, se prevé un clima moderadamente nublado durante la mañana con temperaturas que comenzarán alrededor de los 6°C. A lo largo del día, se espera un aumento gradual de la temperatura hasta alcanzar un máximo de 21.1°C hacia el mediodía. La humedad relativa se mantiene en un promedio del 40%, lo que generará una sensación ambiental agradable. Los vientos serán suave, con una velocidad media de 10 km/h, proveniente principalmente del sur.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde y la noche, el cielo continuará de manera similar, parcialmente nublado. Aunque la temperatura comenzará a descender, promediando 15°C hacia el final de la jornada, la sensación térmica será moderadamente templada debido a la persistencia de los vientos suaves. También se espera que la humedad relativa se mantenga en un rango moderado, lo cual ayudará a mantener una jornada estable en términos de humedad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 15 de noviembre de 2025

La salida del sol está prevista para las 08:18, mientras que el atardecer se producirá a las 18:35, lo que brindará un total de aproximadamente 10 horas y 17 minutos de luz diurna. Es un buen momento para disfrutar de las actividades al aire libre antes de que el día termine.