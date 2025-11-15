Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

Clima y Tiempo

Hoy en Mendoza, se pronostica un inicio del día con nubosidad parcial. La clima será agradable con una temperatura mínima de 6.6°C, llegando a un máximo que ronda los 17.5°C. La humedad relativa estará presente durante todo el día, con viento soplando a una velocidad máxima de 22 km/h. No se prevén precipitaciones significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente nublado. Las temperaturas continuarán con su tendencia actual, manteniéndose entre 6.6°C y 17.5°C. Las ráfagas de viento podrían intensificarse hacia la noche, alcanzando velocidades de hasta 31.1 km/h. No se espera lluvia para esta parte del día, lo que favorece actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 15 de noviembre de 2025

Según las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:34 y se despedirá a las 18:35. Estos cambios de luz influyen directamente en la percepción de la temperatura a lo largo de la jornada.