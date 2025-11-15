Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025
Hoy en Mendoza, se pronostica un inicio del día con nubosidad parcial. La clima será agradable con una temperatura mínima de 6.6°C, llegando a un máximo que ronda los 17.5°C. La humedad relativa estará presente durante todo el día, con viento soplando a una velocidad máxima de 22 km/h. No se prevén precipitaciones significativas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
En la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente nublado. Las temperaturas continuarán con su tendencia actual, manteniéndose entre 6.6°C y 17.5°C. Las ráfagas de viento podrían intensificarse hacia la noche, alcanzando velocidades de hasta 31.1 km/h. No se espera lluvia para esta parte del día, lo que favorece actividades al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 15 de noviembre de 2025
Según las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:34 y se despedirá a las 18:35. Estos cambios de luz influyen directamente en la percepción de la temperatura a lo largo de la jornada.