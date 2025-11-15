Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

sábado, 15 de noviembre de 2025, 06:03

Pronóstico del tiempo para Misiones en la mañana

Esta mañana en Misiones, el clima estará marcado por cielos parcialmente nublados, aunque sin precipitaciones significativas. Las temperaturas se mantendrán entre 6.8°C y 18.2°C, ofreciendo un inicio de día suave. La humedad rondará el 51%, lo que puede incrementar la sensación de frescura. Los vientos tendrán una velocidad máxima de aproximadamente 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Por la tarde y noche, la situación meteorológica en Misiones permanecerá con cielos parcialmente nublados, sin cambios abruptos en la temperatura. Se espera que el termómetro registre una mínima similar a la de la mañana. El viento persistirá con leves velocidades que harán que el ambiente se sienta más cálido durante el día. La puesta de sol será alrededor de las 17:57.