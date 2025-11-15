Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

Previsión Meteorológica

Condiciones del clima para la mañana

En Neuquén, el día comenzará parcialmente nublado. Se esperan temperaturas mínimas de 4.9°C, subiendo gradualmente a lo largo de la mañana. La humedad estará presente, alcanzando un máximo de 75% durante este periodo. El viento soplará con una velocidad media de 8 km/h, manteniendo el ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso con una temperatura máxima alrededor de 17°C. Los vientos aumentarán su velocidad promedio a 13 km/h, generando una sensación térmica agradable. La humedad disminuirá levemente, brindando algo de confort en el ambiente hacia el final del día.