Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

sábado, 15 de noviembre de 2025, 06:03

Condiciones del clima para la mañana

En Neuquén, el día comenzará parcialmente nublado. Se esperan temperaturas mínimas de 4.9°C, subiendo gradualmente a lo largo de la mañana. La humedad estará presente, alcanzando un máximo de 75% durante este periodo. El viento soplará con una velocidad media de 8 km/h, manteniendo el ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso con una temperatura máxima alrededor de 17°C. Los vientos aumentarán su velocidad promedio a 13 km/h, generando una sensación térmica agradable. La humedad disminuirá levemente, brindando algo de confort en el ambiente hacia el final del día.