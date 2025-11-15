Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

Clima de Salta

En la mañana de este sábado, el clima en Salta se mostrará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán frescas, con 3.4°C, lo que indica que será un inicio de día más bien frío. El viento soplará con una velocidad máxima de 22 km/h, contribuyendo a la sensación de frescor en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

A medida que avance el día, se espera que el clima continúe con el cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas subirán hacia una máxima de 21.2°C, ofreciendo una tarde algo más cálida. El viento persistirá a lo largo del día, alcanzando ráfagas máximas de hasta 9 km/h. Humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alrededor del 91%, aunque sin precipitaciones previstas para hoy, lo que garantiza que la jornada transcurrirá sin lluvias.

La visibilidad será buena en general, favoreciendo las actividades al aire libre, mientras que se recomienda llevar una prenda de abrigo para las primeras horas del día y, después, disfrutar del agradable clima de primavera del resto de la jornada.