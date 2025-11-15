Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

Clima diario

Hoy en San Juan, el clima se presenta con algunas nubes durante la mañana, y una temperatura mínima de 9.2°C se espera como la más baja. No habrá precipitaciones, y la humedad alcanzará un nivel del 33%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, las temperaturas subirán, alcanzando una máxima de 20.4°C. Se mantendrá un cielo parcialmente nuboso sin indicios de lluvias. Los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h, proporcionando un alivio del calor del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 15 de noviembre de 2025

El sol salió a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. El tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre durante el día. No obstante, la noche traerá consigo un clima más fresco debido a la desaparición del sol.