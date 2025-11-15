Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

Clima San Luis
sábado, 15 de noviembre de 2025, 06:03

Pronóstico para la mañana

Durante la mañana, se anticipa un cielo parcialmente nuboso en San Luis. La clima estará fresco, con temperaturas mínimas de 7.5°C. La humedad puede alcanzar el 66%, generando una sensación de frescor en el ambiente. No se prevé lluvia, pero la probabilidad de precipitación leve es menor al 1%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde, la temperatura máxima rondará los 17.7°C. El clima se mantendrá parcialmente nuboso, favoreciendo las actividades al aire libre. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 22 km/h, contribuyendo a una atmósfera agradable. Hacia la noche, el cielo continuará mayormente despejado pero sin precipitaciones en el horizonte.