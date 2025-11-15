Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

Clima San Luis

Pronóstico para la mañana

Durante la mañana, se anticipa un cielo parcialmente nuboso en San Luis. La clima estará fresco, con temperaturas mínimas de 7.5°C. La humedad puede alcanzar el 66%, generando una sensación de frescor en el ambiente. No se prevé lluvia, pero la probabilidad de precipitación leve es menor al 1%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde, la temperatura máxima rondará los 17.7°C. El clima se mantendrá parcialmente nuboso, favoreciendo las actividades al aire libre. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 22 km/h, contribuyendo a una atmósfera agradable. Hacia la noche, el cielo continuará mayormente despejado pero sin precipitaciones en el horizonte.