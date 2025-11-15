Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

Clima diario

Durante la mañana, el clima en Santa Fe presentará condiciones ideales para realizar actividades al aire libre. Con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas rondando los 7.9°C, la humedad será relativamente baja, proporcionando un ambiente fresco y agradable. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h, asegurando que las actividades al aire libre sean cómodas y seguras.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Con el avance de la tarde y hacia la noche, el tiempo en Santa Fe continuará siendo favorable. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.5°C, proporcionando un ambiente cálido y confortable. Aunque el porcentaje de precipitación total es bajo, se recomienda estar atento a cambios repentinos en las condiciones climáticas. La velocidad del viento incrementará levemente, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h, lo cual podría influir en actividades que involucren objetos livianos al aire libre.