Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 15 de noviembre de 2025, 06:04

Durante la mañana, el clima en Santa Fe presentará condiciones ideales para realizar actividades al aire libre. Con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas rondando los 7.9°C, la humedad será relativamente baja, proporcionando un ambiente fresco y agradable. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h, asegurando que las actividades al aire libre sean cómodas y seguras.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Con el avance de la tarde y hacia la noche, el tiempo en Santa Fe continuará siendo favorable. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.5°C, proporcionando un ambiente cálido y confortable. Aunque el porcentaje de precipitación total es bajo, se recomienda estar atento a cambios repentinos en las condiciones climáticas. La velocidad del viento incrementará levemente, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h, lo cual podría influir en actividades que involucren objetos livianos al aire libre.