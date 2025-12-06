¿Vuelven las lluvias?: cómo estará el tiempo este sábado 6 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó cómo estará el clima para el fin de semana. Los detalles, en la nota.
El fin de semana largo arranca con mucho calor pero con amenazas de precipitaciones que podrían mitigar la ola de calor en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que el sábado podría tener tormentas aisladas por la tarde, con cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado en la noche.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 21 grados de mínima y 30 de máxima.
Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores
El domingo tendría cielo mayormente nublado durante toda la jornada; junto con marcas térmicas de entre 18 y 27 grados, sintiéndose una caída de las temperaturas.
Para el lunes feriado se mantendría el buen tiempo en las primeras horas, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pero probabilidad de lluvias aisladas la tarde y noche; mientras que las temperaturas serían de entre 18 y 28 grados.