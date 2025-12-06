¿Vuelven las lluvias?: cómo estará el tiempo este sábado 6 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó cómo estará el clima para el fin de semana. Los detalles, en la nota.

Lluvias; tormentas; ráfagas de viento. Foto: NA (Juan Vargas)

El fin de semana largo arranca con mucho calor pero con amenazas de precipitaciones que podrían mitigar la ola de calor en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el sábado podría tener tormentas aisladas por la tarde, con cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado en la noche.

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 21 grados de mínima y 30 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

El domingo tendría cielo mayormente nublado durante toda la jornada; junto con marcas térmicas de entre 18 y 27 grados, sintiéndose una caída de las temperaturas.

Se vienen tormentas en la provincia de Buenos Aires. Foto: NA

Para el lunes feriado se mantendría el buen tiempo en las primeras horas, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pero probabilidad de lluvias aisladas la tarde y noche; mientras que las temperaturas serían de entre 18 y 28 grados.