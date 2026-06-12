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Reclamos de PAMI: qué motivos de atención médica se pueden denunciar y por dónde

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) permite a sus usuarios realizar quejas por distintos motivos. La lista completa.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Los motivos válidos para hacer reclamos ante el PAMI.
Los motivos válidos para hacer reclamos ante el PAMI. Foto: PAMI
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El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) mantiene la disponibilidad de una opción para gestionar reclamos vinculados a la atención del médico de cabecera y las consultas en consultorios a través de la plataforma oficial. Allí, los afiliados y sus apoderados pueden reportar directamente cualquier irregularidad que afecte el normal acceso a sus prestaciones de salud.

Esta plataforma oficial funciona como un canal directo de autogestión para los beneficiarios, que pueden identificar distintas fallas en la emisión de órdenes, cobros indebidos, ausencias o demoras en la asignación de turnos.

¿Cuáles son los motivos de reclamo disponibles?

La plataforma de gestión de reclamos ofrece un conjunto predefinido de motivos que los jubilados pueden elegir para describir su situación. Entre las alternativas relacionadas directamente con las prescripciones médicas y los profesionales de la salud, los afiliados cuentan con las siguientes categorías:

Por recetas, órdenes y reemplazos médicos

  • Demora o fallas en la prescripción del médico: se pueden reportar aquellas demoras excesivas en la confección de las órdenes médicas o errores en los datos que no permiten validarlas.
  • Problemas con la Orden Médica Electrónica (OME): fallas o inconvenientes.
  • Problemas con recetas: trabas administrativas en la confección de recetas para los medicamentos.
  • Problemas con el médico reemplazante: quejas sobre la falta de atención por parte del profesional que cubre al titular.
  • El médico no concurre al domicilio o institución: Puede utilizarse en aquellos casos en que el profesional de referencia incumple las visitas previstas a la residencia o institución en la que se encuentra el afiliado.
PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados); jubilados; pensionados. Foto: Pexels / Grok IA.

Por irregularidades en turnos, cobros y la atención presencial

  • Me quisieron cobrar: para denunciar solicitudes de aranceles, plus o cobros indebidos por fuera de la cobertura gratuita del instituto.
  • Me dieron un turno con mucha demora: con plazos excesivos.
  • No me quisieron atender: para informar la negativa manifiesta de atender al paciente en la consulta médica agendada.
  • Recibí mala atención profesional: aplicable ante equivocaciones en el diagnóstico, insuficiente asesoramiento profesional o falencias en la prestación del servicio de salud.
PAMI. Foto: PAMI.
Se puede reclamar por irregularidades en turnos, cobros y la atención presencial, entre otras cosas.

Por problemas de comunicación, infraestructura y trato en los consultorios

  • No puedo comunicarme telefónicamente ni por ningún otro medio
  • Hay que esperar mucho para ser atendido: para asentar demoras prolongadas en las salas de espera
  • No se respetan los horarios de atención: incumplimiento de turnos preestablecidos
  • Problemas edilicios: malas condiciones físicas del consultorio
  • Falta de higiene: malas condiciones sanitarias en el consultorio.
  • Me maltrataron: por faltas de respeto o violencia verbal por parte del personal o del profesional hacia el jubilado.
PAMIReclamos
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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