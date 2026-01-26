Los helicópteros acróbatas de La Patrulla Aspa del Ejército de España llegan a Buenos Aires para un homenaje especial:

La Patrulla Aspa de España. Foto: X/@Carrascospotter

En el marco de un despliegue histórico por Sudamérica, la Patrulla Aspa, equipo acrobático de helicópteros del Ejército del Aire y del Espacio de España, se presentará en la Ciudad de Buenos Aires para conmemorar los 100 años del vuelo del hidroavión Plus Ultra.

Aquella travesía de 1926 marcó el primer cruce aéreo entre España y América del Sur. La celebración tendrá como escenario principal la Costanera Norte, en la Ciudad de Buenos Aires donde se desarrollará un programa especial que incluirá una exhibición aérea de alto impacto, junto con actos protocolares, charlas y propuestas culturales que evocan un siglo de vínculos históricos entre la aviación de ambos países.

Helicópteros acróbatas de la Patrulla Aspa del Ejército Español

Helicópteros acróbatas de la Patrulla Aspa del Ejército Español

Helicópteros acróbatas de la Patrulla Aspa del Ejército Español

Helicópteros acróbatas de la Patrulla Aspa del Ejército Español

Helicópteros acróbatas de la Patrulla Aspa del Ejército Español

Helicópteros acróbatas de la Patrulla Aspa del Ejército Español

Helicópteros acróbatas de la Patrulla Aspa del Ejército Español

Helicópteros acróbatas de la Patrulla Aspa del Ejército Español

Helicópteros acróbatas de la Patrulla Aspa del Ejército Español

Helicópteros acróbatas de la Patrulla Aspa del Ejército Español

Helicópteros acróbatas de la Patrulla Aspa del Ejército Español

Helicópteros acróbatas de la Patrulla Aspa del Ejército Español

Helicópteros acróbatas de la Patrulla Aspa del Ejército Español

En la agenda conmemorativa se incluyen también presentaciones en Río de Janeiro para el próximo 31 de enero, así como también en Montevideo, para el 2 de febrero, lo que completará el recorrido simbólico de la ruta original del Plus Ultra.

En ese recorrido, Buenos Aires ocupará el lugar central en la celebración, dado que fue la ciudad donde finalizó aquella gesta que marcó un antes y un después en la historia de la aviación mundial.

Exhibición aérea sobre Costanera Norte

Las actividades en la Argentina comenzarán el martes 3 de febrero, cuando la delegación española visite el Museo de Transportes de Luján, integrado al Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo. Allí se conserva el hidroavión original Plus Ultra, donado por el Gobierno español tras su llegada en 1926 y convertido hoy en una pieza emblemática del patrimonio histórico aeronáutico.

Ese mismo día se realizará una ofrenda floral en el monumento al Plus Ultra, ubicado en el espigón homónimo de la Costanera Sur, y una conferencia a cargo de especialistas del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y del Espacio (SHYCEA), quienes repasarán el impacto histórico y simbólico de la travesía.

El punto culminante llegará el miércoles 4 al mediodía, cuando la Patrulla Aspa protagonice su exhibición aérea sobre la Costanera Norte. El espectáculo contará además con la participación de la Escuadrilla Histórica de la Fuerza Aérea Argentina, que volará con sus aviones Mentor B-45, reforzando el espíritu de cooperación y camaradería entre ambas fuerzas aéreas.

Patrulla Aspa del Ejército del aire español. Foto: X/@Carrascospotter

Un antes y un después en la historia de la aviación

El vuelo del Plus Ultra fue uno de los grandes hitos de la aviación del siglo XX. El 10 de febrero de 1926, el hidroavión comandado por Ramón Franco logró cruzar por primera vez el Atlántico Sur, uniendo Palos de la Frontera con Buenos Aires tras escalas en Gran Canaria, Cabo Verde, Pernambuco, Río de Janeiro y Montevideo. La hazaña demostró la viabilidad de los vuelos transoceánicos y consolidó un lazo simbólico y tecnológico entre España y América del Sur, en una época en la que la aviación aún desafiaba los límites de lo posible.

Protagonista del homenaje, la Patrulla Aspa es el equipo acrobático de helicópteros del Ejército del Aire y del Espacio español. Creada en 2003 y presentada oficialmente en 2004 en Sevilla, es una de las pocas formaciones acrobáticas de helicópteros del mundo. Depende de la Escuela Militar de Helicópteros Ala 78, con base en Armilla, Granada, y está integrada por 27 profesionales, entre pilotos, mecánicos y personal técnico.

El vuelo del Plus Ultra, el 10 de febrero de 1926. Foto: X/@COPAC_Tw

Hay que destacar que cada presentación de la Patrulla Aspa es una coreografía aérea cuidadosamente diseñada, en la que cinco helicópteros ejecutan maniobras sincronizadas que combinan destreza técnica y estética visual. Desde su debut internacional en Hyères, Francia, en 2005, el equipo ha participado en más de 30 exhibiciones en Europa y en los principales festivales aeronáuticos de España.

En 2011 incorporó sistemas de humo para realzar sus figuras y, desde 2024, humos de colores que permiten dibujar la bandera española durante la maniobra final, la emblemática “Rotura España”.

El centenario del Plus Ultra no solo recuerda una proeza técnica, sino también una etapa dorada de la aviación española, marcada por la exploración, la innovación y el espíritu de aventura. Un siglo después, los cielos de Buenos Aires volverán a ser testigos de ese legado.