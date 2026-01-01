Sudamérica se fortalece en defensa aérea: los detalles del avance en la compra de un sistema capaz de interceptar drones y misiles de crucero

La nación de mayor potencia militar en América Latina adquirirá una defensa antiaérea de élite con el sistema EMADS, conocido como la “cúpula de hierro” regional.

La Cúpula de Hierro de Israel se replicaría en Brasil. Foto: Reuters.

En medio de un escenario global atravesado por conflictos armados, el uso creciente de drones y la sofisticación de las amenazas aéreas, Brasil avanza en un ambicioso plan para modernizar su sistema de defensa antiaérea. El Ejército busca incorporar tecnología capaz de interceptar misiles de crucero y vehículos no tripulados, un salto cualitativo que posicionaría al país a la vanguardia en Sudamérica y reforzaría su capacidad de disuasión y protección de infraestructuras estratégicas.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de reequipamiento militar y responde a la necesidad de reducir vulnerabilidades operativas que quedaron expuestas en los conflictos recientes. Este proceso apunta no solo a incorporar armamento de última generación, sino también a garantizar interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas y transferencia de tecnología para fortalecer la industria de defensa nacional.

Ejército de Brasil. Foto: Unsplash.

El plan contempla la incorporación de tres grupos de misiles antiaéreos, con despliegues previstos en San Pablo, Brasilia y una tercera ubicación estratégica en la región Norte. El objetivo es cerrar una brecha operativa: actualmente, la capacidad de interceptación del Ejército es limitada en altitud y alcance, una restricción que la nueva adquisición busca superar.

Brasil y una posible compra a Italia que redefiniría los límites de su ejército

De concretarse la operación, que se encuentra en una etapa avanzada y tendría definiciones durante 2026, el país incorporaría una capacidad inédita en Sudamérica, a cambio de un monto que podría alcanzar los 600 millones de dólares. En los últimos días, el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Francisco Humberto Montenegro, firmó un documento interno que fija las directrices técnicas y estratégicas del sistema buscado, un paso determinante que delimita qué proveedores continúan en carrera.

Esa decisión dejó prácticamente fuera de competencia a las empresas indias Bharat Dynamics Limited (BDL) y Bharat Electronics (BEL), que ofrecían el sistema Akash. Según evaluaciones internas, esas propuestas no cumplirían con los requisitos actuales de modernización que plantea la fuerza terrestre brasileña.

En ese escenario, tomó mayor protagonismo la opción del sistema EMADS (Enhanced Modular Air Defense Solutions), desarrollado por la empresa italiana MBDA junto a Leonardo. Se trata de una familia de misiles que también será utilizada por la Marina de Brasil en las fragatas de la clase Tamandaré, lo que permitiría una mayor interoperabilidad entre las distintas Fuerzas Armadas del país.