Lavarse las manos Foto: Freepik

El vinagre blanco es uno de los ingredientes más versátiles para el hogar, ya que tradicionalmente se utiliza para cocinar, limpiar pisos, desinfectar la cocina y hasta quitar manchas en el baño. Por eso, en el último tiempo comenzó a difundirse otro método poco conocido pero milenario: lavarse las manos con vinagre y sal.

Aunque parezca extraño y caso una preparación para una receta de cocina, al combinar el vinagre con la sal, se obtiene una mezcla fácil de preparar y de bajo costo que potencia las propiedades antibacterianas de ambos componentes.

Lavarse las manos Foto: Freepik

Las manos son una de las partes del cuerpo que más bacterias acumulan a lo largo del día. El contacto constante con superficies, objetos y otras personas aumenta el riesgo de contraer enfermedades o sufrir irritaciones en la piel. Por eso, lavarlas con vinagre y sal puede ser una gran solución para mantenerlas siempre limpias y sin bacterias sin recurrir a productos que dañen la piel.

Entre sus beneficios, se encuentran los siguientes:

Eliminar bacterias y gérmenes gracias a la acidez del vinagre, que dificulta la supervivencia de muchos microorganismos.

Desinfectar de forma económica, sin necesidad de productos comerciales.

Ayudar a remover suciedad y malos olores, ya que la sal actúa como exfoliante suave.

Contribuir al cuidado de la piel, siempre que se use con moderación y se enjuague correctamente.

Vinagre Foto: Freepik

Si bien esta preparación puede ser útil como complemento ocasional, los especialistas recomiendan no reemplazar el lavado tradicional con agua y jabón, especialmente en contextos donde se requiere una higiene más rigurosa.

Cómo se prepara el agua con vinagre y sal para utilizarla correctamente

La preparación de la mezcla de vinagre y sal para lavarse las manos es sencilla y económica. Para hacerla, se necesita una taza de agua tibia, una cucharada de vinagre blanco y una cucharadita de sal fina. Primero, se coloca el agua tibia en un recipiente limpio. Luego se agrega el vinagre blanco y, a continuación, la sal. Es importante mezclar bien hasta que la sal se disuelva por completo.

Lavarse las manos Foto: Freepik

Una vez lista la preparación, se pueden sumergir las manos durante uno o dos minutos o bien frotarlas con la mezcla, asegurándose de cubrir toda la superficie. Después, se debe enjuagar con abundante agua limpia y secar correctamente.

Es recomendable no utilizar esta preparación sobre heridas abiertas o piel irritada. En caso de tener piel sensible, conviene probar primero en una pequeña zona. Además, no reemplaza el lavado tradicional con agua y jabón, especialmente antes de manipular alimentos o después de ir al baño, sino que funciona como un complemento ocasional de higiene o para ayudar a eliminar olores fuertes en las manos.