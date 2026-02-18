Florencia Rastelli Mella. Foto: Foto: Agencia NA (redes sociales)

Una joven de 33 años se encuentra internada en grave estado luego de chocar y volcar con su vehículo UTV en la ciudad balnearia de Pinamar.

La víctima, identificada como Florencia Rastelli Mella, es una influencer y emprendedora de La Plata.

“Recen por mí”, postearon en las últimas horas desde la cuenta de su negocio de fragancias “Paque y coco”.

En el accidente, cuyos motivos son materia de investigación, la joven habría perdido el control y salió despedida del rodado.

Florencia fue derivada inconsciente a la clínica Pueyrredón de Mar del Plata por politraumatismos y un traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento.

La paciente presentó “fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, además de lesiones en lámina y carilla articular de C5”, al tiempo que padeció “una contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, junto con lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular”, indicaron las fuentes consultadas.

La damnificada viajaba junto a una amiga de 27 años, que sufrió lesiones de menor consideración. Rastelli Mella está internada con pronóstico reservado en el nosocomio de la localidad balnearia.

Quién es la influencer gravemente herida

Rastelli Mella se recibió como abogada en la Universidad Católica de La Plata (UCALP), pero hace cinco años inició un emprendimiento de esencias en una feria, que con el tiempo se consolidó como uno de los locales destacados del sector.

El 4 de febrero, unos días antes del accidente, había subido varios videos a sus redes sociales donde se mostraba contenta por la apertura de sus locales en la costa.