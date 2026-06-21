Bon o Bon Dubai Pistacho: cómo es y dónde conseguir el nuevo chocolate que ya se fabrica en Argentina

Bon o Bon Dubai Pistacho. Foto: Bon o Bon

La fiebre por el chocolate estilo Dubái se instaló de lleno a la Argentina y ahora suma un capítulo que promete revolucionar kioscos, supermercados y redes sociales. Después de meses de videos virales, versiones importadas difíciles de conseguir y precios que se disparaban por la demanda, Arcor lanzó oficialmente el nuevo Bon o Bon Dubai Pistacho, una edición especial que adapta la tendencia internacional al formato de una de las golosinas más populares del país.

La novedad empezó a circular con fuerza en las últimas horas a través de imágenes compartidas en redes sociales por la marca, donde ya se pudo ver el nuevo producto listo para su distribución. El lanzamiento no pasó desapercibido: combina dos de los sabores más buscados del momento —chocolate y pistacho— y apuesta a convertirse en una de las grandes tendencias del mercado de golosinas en 2026.

Cómo es el nuevo Bon o Bon Dubai Pistacho

El nuevo Bon o Bon Dubai Pistacho se presenta en una caja de 297 gramos y apuesta por una estética más sofisticada que la del bombón clásico. El packaging combina tonos verdes y dorados, una referencia directa al pistacho y al imaginario premium que rodea al famoso chocolate de Dubái, convertido en tendencia global en redes como TikTok e Instagram.

Bon o Bon Dubai Pistacho. Foto: Redes sociales

A simple vista, el producto se diferencia del Bon o Bon tradicional por su envoltorio metalizado y por detalles visuales que remarcan su perfil especial. En su interior mantiene uno de los sellos más característicos de la marca: la oblea crocante, pero suma un cambio clave en el relleno. En lugar del clásico corazón de maní, esta edición incorpora una pasta cremosa de pistacho, pensada para replicar la textura y el sabor que hicieron famoso al chocolate inspirado en Dubái.

Por qué este lanzamiento puede convertirse en un boom

El gran atractivo del lanzamiento está en que traduce una moda internacional, que hasta hace poco parecía reservada al nicho gourmet o a productos importados de alto valor, en una golosina de producción nacional con distribución masiva. En otras palabras, Arcor toma uno de los sabores más comentados del año y lo convierte en un producto accesible para el consumo cotidiano.

Ese movimiento muestra rapidez una estrategia clara: llevar el fenómeno del chocolate con pistacho al consumo popular. De esta manera, el nuevo Bon o Bon no compite únicamente dentro del segmento de bombones, sino también dentro del universo más amplio de los productos virales que nacen en redes y terminan instalándose en el mercado real.

Dónde se consigue el Bon o Bon Dubai Pistacho

El producto ya comenzó a distribuirse oficialmente a través de los canales habituales de Arcor y también en plataformas de venta online. Por eso, se espera que en los próximos días llegue de forma más visible a kioscos, almacenes y supermercados de todo el país.

Con este lanzamiento, la marca vuelve a apoyarse en una fórmula que le dio resultado durante décadas: combinar un producto clásico con una novedad de alto impacto. Y en este caso, el resultado reúne todos los ingredientes para convertirse en tendencia: una marca reconocida, una estética llamativa, el boom del pistacho y el impulso viral del chocolate estilo Dubái.