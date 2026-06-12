La sorpresiva marca que ganó el primer Mundial de la Yerba Mate: cuál es y cuánto cuesta

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires albergó el primer Mundial de la Yerba Mate, dejando una marca indeleble en la industria yerbatera internacional. Con tres jornadas de intensa actividad, el certamen desarrollado en el Museo del Mate se logró consolidar como el evento de referencia global para el sector, y la marca más destacada se llevó todas las miradas.
Se trata de Uruguaí, emprendimiento que rompió con todos los pronósticos que señalaban a las marcas líderes que dominan las góndolas de los supermercados como las máximas aspirantes al galardón.
Uruguaí, la marca que se llevó el reconocimiento en el primer Mundial de la Yerba Mate
La joven y desconocida marca nació en la localidad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos y logró imponerse ante firmas de gran trayectoria.
La firma entrerriana rompió todos los esquemas con la variedad Uruguaí Premium al obtener la distinción “Gran Oro”, el eslabón más alto del medallero oficial.
Si bien otras tantas yerba consiguieron este galardón, el impresionante logro de Uruguaí se da debido a que la infusión uruguayense alcanzó una calificación perfecta: 100 puntos sobre 100 posibles, convirtiéndose en la marca con el puntaje más alto de toda la competencia y la favorita unánime del comité de especialistas.
Cuánto cuesta la yerba Uruguaí
Según los precios publicados en su página web oficial, la Yerba mate Uruguaí 1kg tiene un costo de $7800, mientras que su versión de 500g sale $4000. En tanto, la Yerba mate Uruguaí Suave 1kg vale $7000 y su versión de medio kilo $3800.
Los otros ganadores del Mundial de Yerba Mate 2026
Los productos fueron reconocidos con 59 medallas Gran Oro, 93 de Oro, 85 de Plata y 76 de Bronce, además de reconocimientos especiales a los puntajes más altos en categorías por país de origen, tipicidad, molienda y escala productiva.
Las marcas que ganaron el Gran Oro son:
- Aguamate Orgánica
- Anna Park
- Aquella Mula Plateada
- Baita Nativa Moída Grossa
- Baita nativa repousada moída fina Barão Tradicional
- Baturite Despalada
- Baturite Tradicional
- Bernardon Moída Grossa
- Bitumirim
- Brasao Verde Laranja com Gengibre
- Chimarrão Matte Leão
- Compuesta Menta y Cedrón San Josè Cultyvada Chimarrão Premium
- Del Cebador Clasica
- Del Cebador Intenso
- Elacy Premium
- Erva Mate Amável
- Erva Mate Barão Premium
- Erva Mate Gheno
- Erva Mate Pantanal Origens
- Erva Mate Pindaré
- Erva Mate Lago Verde Artesanal
- Especial Vivenda do Mate
- Espuma Verde Nativa
- Giotti Export
- Guapa
- KalenaTradicional
- KLM
- Kogoi Ceremonial do Mate
- Kraus Orgánica
- Kraus Orgánica Gourmet
- La Maga Blends Agroecólogica Compuesta Cedrón y Naranja
- Lapacho Rosa Despalada
- Luxo Gaúcho
- Manzaniya Yerba Mate de Autor
- Mate & Co Organica Molienda Especial Despalada
- Mate&Vida Moída Grossa
- Mate&Vida Nativa
- Mate&VidaErva Mate com Menta e Chás
- Materos Unidos
- Matuccino E Ai Bora
- Oro Verde Green Fresh
- Pantanal Composta Ervateira Bonetes Piporé Sublime
- Portão Moagem Grossa
- Principios
- Pura Folha Fina Banca 2 Rancho Nativo
- Sabadin Moída Grossa
- Seleme Centenaria
- Taragüi
- Trot’s Pura Folha
- Uruguaí cosecha premium
- Ximango Moída Grossa
- Yerba Mate Libre
- Yerba Mate Patagonia Chai
- Yerbaia de Indega
- Zapecá Yerba Mate de Selva
Un Mundial que reunió a miles de turistas y visitantes
Durante los tres días, el certamen transformó el Museo del Mate, sobre la emblemática Avenida de Mayo, en el epicentro mundial de la yerba mate. Casi 4.000 personas vivieron de cerca una experiencia diseñada para todos los públicos: stands de productores de Argentina, Brasil y Paraguay, catas guiadas, talleres con sommeliers y referentes internacionales, paneles de degustación a ciegas con el público y actividades interactivas que acercaron la cultura matera a nuevas generaciones.
Además, el evento contó con más de 170 horas de contenido con expertos de todo el mundo. La respuesta del público superó todas las proyecciones iniciales y posicionó al Fan Fest como la propuesta cultural número uno del calendario de eventos de Buenos Aires durante ese fin de semana.
Cómo fue el Mundial de la Yerba Mate
El jurado internacional evaluó a ciegas más de 400 muestras provenientes de múltiples países. Bajo el mismo protocolo riguroso utilizado en los grandes concursos internacionales de vinos y destilados, los especialistas analizaron aroma, color, sabor, textura y equilibrio para identificar los productos que alcanzan la excelencia.
“Es un récord único poder evaluar más de 400 muestras. De hecho, las evaluaciones con el jurado las comenzamos un día antes de lo previsto”, afirmó Marcos Francisca, Juez Director y encargado de la evaluación técnica del certamen.
El Mundial no fue solo un certamen técnico. Fue un punto de encuentro para toda la cadena de valor de la yerba mate. Productores de distintas escalas —desde grandes empresas hasta cooperativas, proyectos sociales y yerbas de producción ancestral— encontraron en el evento una plataforma de visibilidad y reconocimiento internacional.
Expositores y sponsors de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay mostraron sus productos ante un público que llegó con genuina curiosidad y pasión por el mate. Fanáticos de la yerba mate viajaron desde distintos puntos del país y del mundo para vivir la experiencia en primera persona. Divulgadores, creadores de contenido e influencers materos amplificaron cada momento en tiempo real, generando una cobertura orgánica que multiplicó el alcance del evento mucho más allá de las paredes del Museo del Mate.
Aprendizajes de una primera edición y el desafío que viene
Como toda primera edición, el Mundial de la Yerba Mate 2026 dejó aprendizajes enormes. La respuesta del público, de los productores, de las subsedes y de la prensa superó ampliamente las expectativas, pero también mostró el camino de crecimiento que tiene por delante este movimiento.
El desafío ahora es seguir trabajando para apoyar el crecimiento de la yerba mate como producto de excelencia global. Fortalecer la red de subsedes, ampliar la participación de productores de nuevos orígenes, profundizar el protocolo técnico, expandir las experiencias al público y consolidar alianzas institucionales y comerciales que sostengan el ecosistema que el Mundial comenzó a construir.