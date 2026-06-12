La sorpresiva marca que ganó el primer Mundial de la Yerba Mate: cuál es y cuánto cuesta

Mundial de la Yerba Mate 2026. Foto: Prensa

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires albergó el primer Mundial de la Yerba Mate, dejando una marca indeleble en la industria yerbatera internacional. Con tres jornadas de intensa actividad, el certamen desarrollado en el Museo del Mate se logró consolidar como el evento de referencia global para el sector, y la marca más destacada se llevó todas las miradas.

Se trata de Uruguaí, emprendimiento que rompió con todos los pronósticos que señalaban a las marcas líderes que dominan las góndolas de los supermercados como las máximas aspirantes al galardón.

Uruguaí, la gran ganadora del Mundial de la Yerba Mate. Foto: Uruguaí

Uruguaí, la marca que se llevó el reconocimiento en el primer Mundial de la Yerba Mate

La joven y desconocida marca nació en la localidad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos y logró imponerse ante firmas de gran trayectoria.

La firma entrerriana rompió todos los esquemas con la variedad Uruguaí Premium al obtener la distinción “Gran Oro”, el eslabón más alto del medallero oficial.

Si bien otras tantas yerba consiguieron este galardón, el impresionante logro de Uruguaí se da debido a que la infusión uruguayense alcanzó una calificación perfecta: 100 puntos sobre 100 posibles, convirtiéndose en la marca con el puntaje más alto de toda la competencia y la favorita unánime del comité de especialistas.

Cuánto cuesta la yerba Uruguaí

Según los precios publicados en su página web oficial, la Yerba mate Uruguaí 1kg tiene un costo de $7800, mientras que su versión de 500g sale $4000. En tanto, la Yerba mate Uruguaí Suave 1kg vale $7000 y su versión de medio kilo $3800.

Uruguaí, la gran ganadora del Mundial de la Yerba Mate. Foto: Uruguaí

Los otros ganadores del Mundial de Yerba Mate 2026

Los productos fueron reconocidos con 59 medallas Gran Oro, 93 de Oro, 85 de Plata y 76 de Bronce, además de reconocimientos especiales a los puntajes más altos en categorías por país de origen, tipicidad, molienda y escala productiva.

Las marcas que ganaron el Gran Oro son:

Aguamate Orgánica

Anna Park

Aquella Mula Plateada

Baita Nativa Moída Grossa

Baita nativa repousada moída fina Barão Tradicional

Baturite Despalada

Baturite Tradicional

Bernardon Moída Grossa

Bitumirim

Brasao Verde Laranja com Gengibre

Chimarrão Matte Leão

Compuesta Menta y Cedrón San Josè Cultyvada Chimarrão Premium

Del Cebador Clasica

Del Cebador Intenso

Elacy Premium

Erva Mate Amável

Erva Mate Barão Premium

Erva Mate Gheno

Erva Mate Pantanal Origens

Erva Mate Pindaré

Erva Mate Lago Verde Artesanal

Especial Vivenda do Mate

Espuma Verde Nativa

Giotti Export

Guapa

KalenaTradicional

KLM

Kogoi Ceremonial do Mate

Kraus Orgánica

Kraus Orgánica Gourmet

La Maga Blends Agroecólogica Compuesta Cedrón y Naranja

Lapacho Rosa Despalada

Luxo Gaúcho

Manzaniya Yerba Mate de Autor

Mate & Co Organica Molienda Especial Despalada

Mate&Vida Moída Grossa

Mate&Vida Nativa

Mate&VidaErva Mate com Menta e Chás

Materos Unidos

Matuccino E Ai Bora

Oro Verde Green Fresh

Pantanal Composta Ervateira Bonetes Piporé Sublime

Portão Moagem Grossa

Principios

Pura Folha Fina Banca 2 Rancho Nativo

Sabadin Moída Grossa

Seleme Centenaria

Taragüi

Trot’s Pura Folha

Uruguaí cosecha premium

Ximango Moída Grossa

Yerba Mate Libre

Yerba Mate Patagonia Chai

Yerbaia de Indega

Zapecá Yerba Mate de Selva

Mundial de la Yerba Mate 2026. Foto: Prensa

Un Mundial que reunió a miles de turistas y visitantes

Durante los tres días, el certamen transformó el Museo del Mate, sobre la emblemática Avenida de Mayo, en el epicentro mundial de la yerba mate. Casi 4.000 personas vivieron de cerca una experiencia diseñada para todos los públicos: stands de productores de Argentina, Brasil y Paraguay, catas guiadas, talleres con sommeliers y referentes internacionales, paneles de degustación a ciegas con el público y actividades interactivas que acercaron la cultura matera a nuevas generaciones.

Además, el evento contó con más de 170 horas de contenido con expertos de todo el mundo. La respuesta del público superó todas las proyecciones iniciales y posicionó al Fan Fest como la propuesta cultural número uno del calendario de eventos de Buenos Aires durante ese fin de semana.

Mundial de la Yerba Mate 2026. Foto: Prensa

Cómo fue el Mundial de la Yerba Mate

El jurado internacional evaluó a ciegas más de 400 muestras provenientes de múltiples países. Bajo el mismo protocolo riguroso utilizado en los grandes concursos internacionales de vinos y destilados, los especialistas analizaron aroma, color, sabor, textura y equilibrio para identificar los productos que alcanzan la excelencia.

“Es un récord único poder evaluar más de 400 muestras. De hecho, las evaluaciones con el jurado las comenzamos un día antes de lo previsto”, afirmó Marcos Francisca, Juez Director y encargado de la evaluación técnica del certamen.

El Mundial no fue solo un certamen técnico. Fue un punto de encuentro para toda la cadena de valor de la yerba mate. Productores de distintas escalas —desde grandes empresas hasta cooperativas, proyectos sociales y yerbas de producción ancestral— encontraron en el evento una plataforma de visibilidad y reconocimiento internacional.

Expositores y sponsors de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay mostraron sus productos ante un público que llegó con genuina curiosidad y pasión por el mate. Fanáticos de la yerba mate viajaron desde distintos puntos del país y del mundo para vivir la experiencia en primera persona. Divulgadores, creadores de contenido e influencers materos amplificaron cada momento en tiempo real, generando una cobertura orgánica que multiplicó el alcance del evento mucho más allá de las paredes del Museo del Mate.

Mundial de la Yerba Mate 2026. Foto: Prensa

Aprendizajes de una primera edición y el desafío que viene

Como toda primera edición, el Mundial de la Yerba Mate 2026 dejó aprendizajes enormes. La respuesta del público, de los productores, de las subsedes y de la prensa superó ampliamente las expectativas, pero también mostró el camino de crecimiento que tiene por delante este movimiento.

El desafío ahora es seguir trabajando para apoyar el crecimiento de la yerba mate como producto de excelencia global. Fortalecer la red de subsedes, ampliar la participación de productores de nuevos orígenes, profundizar el protocolo técnico, expandir las experiencias al público y consolidar alianzas institucionales y comerciales que sostengan el ecosistema que el Mundial comenzó a construir.